Papa Francesco, dallo schiaffo alla fedele nasce un videogioco (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo i meme dei giorni scorsi arriva anche il videogioco: lo schiaffo di Papa Francesco alla fedele continua ad essere al centro dell’attenzione dei social. La dura reazione di Papa Francesco alla tenacia della fedele è diventata virale e fatto discutere a lungo in questi giorni. Per chi non lo sapesse, la notte di Capodanno … L'articolo Papa Francesco, dallo schiaffo alla fedele nasce un videogioco è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

repubblica : Papa Francesco, murales mania: ora è come in 'Kill Bill' - Rvaticanaitalia : A Doppio Click, alle 11.30, la Giornata Mondiale della #Pace. I messaggi di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Franc… - Pontifex_it : Che Maria, Madre del Principe della pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci accompagni e ci sostenga nel cam… -