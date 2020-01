Napoli, troppi errori: l’Inter non perdona e vince al San Paolo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Inter si impone 3-1 sul Napoli e sbanca il San Paolo nel posticipo che chiudeva la 18^ giornata di Serie A. La squadra di Antonio Conte dopo quasi 20 anni torna a vincere nell’impianto di Fuorigrotta e da un segnale forte al campionato. Per il Napoli, invece, terza sconfitta consecutiva in casa, la seconda in tre partite per Gattuso che viene raggiunto dal Toro a 24 punti. Partita – Al 14′ Lukaku la sblocca in contropiede, sfruttando un errore di Di Lorenzo e poco dopo la mezz’ora fa doppietta, stavolta grazie all’incertezza decisiva di Meret che non trattiene la conclusione del belga. Sul 2-0 la riapre Arek Milik con un tocco sottoporta su palla messa in mezzo da destra da Callejon. L’attaccante polacco prima del duplice fischio ha anche la chance per il pareggio ma spreca colpendo con la ... Leggi la notizia su anteprima24

