Gaffe del Tg1 che in un servizio confonde gli sciiti con i sunniti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gaffe del Tg1 che in un servizio confonde gli sciiti con i sunniti Gaffe del Tg1 che in un servizio sul Medio Oriente in onda nella giornata di domenica 5 gennaio ha proposto una cartina geografica in cui gli sciiti sono stati confusi con i sunniti. Obiettivo del servizio era quello di mostrare come sono ripartite sul territorio le due correnti dell’Islam. Nell’infografica, infatti, l’Arabia Saudita, viene rappresentata come un Paese a maggioranza sciita, mentre è esattamente il contrario. Stesso discorso per l’Iraq e l’Iran, due Stati dove gli sciiti rappresentano la maggioranza della popolazione, che, secondo il telegiornale invece sono due Paesi a maggioranza sunnita. L’errore non è passato inosservato e ha scatenato l’ironia, ma anche la rabbia di diversi utenti. In molti, infatti, sui social si sono lamentati dell’errore, lamentando ... Leggi la notizia su tpi

