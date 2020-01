Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 17:30 (Di domenica 5 gennaio 2020) Viabilità 5 GENNAIO 2020 ORE 17.20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE CI SONO CRITICITA’ IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO APPIA IN ENTRATA A Roma INCOLONNAMENTI SULL’AUTOSTRADA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E RACCORDO, STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DOVE SI RALLENTA DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO DEL RACCORDO RIMANENDO SULLA A1 CIRCOLazioNE RALLENTATA PER CODE A TRATTI TRA CEPRANO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma E ANCORA CODE SULLA A1 FIRENZE Roma DA ATTIGLIANO A GRAFFIGNANO IN DIREZIONE FIRENZE TRAFFICO INTENSO PER CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE CITTA’ IN FINE SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA I CENTRI ABITATI DI TIVOLI TERME VILLANOVA E TIVOLI NELLE DUE ... Leggi la notizia su romadailynews

