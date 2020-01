Oltre 100 bimbi sono morti in ospedale in India: struttura inadeguata (Di domenica 5 gennaio 2020) All’ospedale Kota Medical College situato nello stato del Rajastan, in India, Oltre 100 bambini sono morti in un solo mese. La struttura sanitari asi trova a 400 km a ovest di Nuova Delhi. Il Ministero della Salute ha inviato un gran numero di medici per verificare la situazione. Da quanto si apprende dalle agenzia locali, infatti, Oltre il 70% delle apparecchiature utili alle cure (come pompe per infusione, riscaldatori e nebulizzatori per neonati) non funzionano correttamente. InOltre, c’è anche una carenza di medici e personale di supporto nel reparto pediatrico. Per questi motivi, il ministero ha deciso di inviare supporto a Kota. India, Oltre 100 bambini morti Il Ministero della Salute dell’India ha inviato un team di pediatri ed esperti medici in una città nell’India occidentale. a Kota. Lì, da quanto si apprende, Oltre 100 bambini sono stati ricoverati ... Leggi la notizia su notizie

ivanscalfarotto : Il vile e feroce attacco terroristico a Mogadiscio, oltre i 100 morti già accertati. Dolore e sgomento, siamo vicin… - notizieit : Oltre 100 bimbi sono morti in ospedale in #India: struttura inadeguata - Fondinotizienet : Presepe Vivente a Monte San Biagio: magnifica rappresentazione con oltre 100 figuranti -