Fido (Di domenica 5 gennaio 2020) Molte volte assistiamo a gesti di crudeltà estrema, talmente forti che si fanno fatica a raccontare. In questo caso parliamo di Fido uno splendido cagnolone vittima, come tanti altri cani, della crudeltà umana. Al povero Fido erano state spezzate le zampe anteriori, probabilmente a causa di un investimento ma non essendoci testimoni si è anche pensato a qualche squilibrato a livello mentale. Il povero cane non riusciva più a camminare bene, si trascinava in giro e riusciva un po’ a muoversi solamente con le zampe posteriori. Dopo un po’ di tempo che Fido giaceva sul ciglio della strada venne notato da alcuni passanti che hanno immediatamente avvertito un’associazione di volontariato locale. I volontari accorsi immediatamente sul luogo si sono immediatamente prodigati per portare Fido dal veterinario, quindi lo hanno caricato in macchina e trasportato in clinica. ... Leggi la notizia su bigodino

