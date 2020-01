Ercolano, oggi al Mav ingresso gratuito per la #DomenicaAlMuseo (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoErcolano (Na) – Ritorna #DomenicaAlMuseo, la prima del nuovo anno. Tra i principali poli culturali che oggi avranno un ingresso gratuito c’è anche il Museo Archeologico Virtuale (Mav) di Ercolano. oggi si potrà così scoprire, a titolo totalmente gratuito, la mostra in corso “A Happy Death” di Saskia Boddeke e Peter Greenaway. Un vero tuffo nel passato attraverso l’immersione artistica ispirata alla storia romana e alla catastrofe del Vesuvio del 79 d.C. La mostra resterà nel sito vesuviano fino al prossimo 30 aprile 2020. L'articolo Ercolano, oggi al Mav ingresso gratuito per la #DomenicaAlMuseo proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

LPasina : RT @giuseppe_galise: Oggi scavi di Ercolano (Napoli). Splendida giornata in una rediviva Herculaneum, in onore di Ercole, il suo fondatore.… - elisa24102 : RT @giuseppe_galise: Oggi scavi di Ercolano (Napoli). Splendida giornata in una rediviva Herculaneum, in onore di Ercole, il suo fondatore.… - eleaugusta : RT @giuseppe_galise: Oggi scavi di Ercolano (Napoli). Splendida giornata in una rediviva Herculaneum, in onore di Ercole, il suo fondatore.… -