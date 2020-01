Antonio Ricci fa a pezzi Claudio Baglioni: “Micidiale concentrato di fuffa” (Di domenica 5 gennaio 2020) Antonio Ricci attacca in modo spietato Claudio Baglioni dopo l’intervista rilasciata dal cantante romano a Walter Veltroni Stile cane e gatto, Antonio Ricci e Claudio Baglioni non si sono mai granché stati simpatici. Perennemente sul piede di guerra, i due alimentano una faida che va avanti ormai da anni. Dopo il biennio passato alla guida del Festival di Sanremo ci si poteva immaginare che gli animi finalmente si placassero. Macché. Basta poco e, zac, riprendono in mano le armi. Ma andiamo per ordine, da cosa disse Antonio Ricci sul nemico nel libro Striscia la tivù. Gli anni Settanta, gli Anni di Piombo, sono stati stravolti e spazzati via sotto tonnellate di melassa e buonismo. Cardine della rilettura, la mitizzazione di Baglioni, trasformato anche nell’anima. Dai Baci Perugina è passato alla versione ‘sofferto intellettuale di sinistra’, provocando la stessa goduria che ... Leggi la notizia su kontrokultura

