Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato costretto ad abbandonare (Di sabato 4 gennaio 2020) Armando è stato costretto ad abbandonare Le nuove puntate di Uomini e Donne andranno in onda a partire da martedì 7 gennaio. Come sempre la settimana avrà inizio con le vicende sentimentali del Trono Over. Secondo le anticipazioni non mancheranno dei colpi di scena. Juan Luis, per esempio, sarà costretto a lasciare lo studio perché Gemma Galgani non ha intenzione di portare avanti la conoscenza. Ha spiegato che durante le feste natalizie non si è fatto vivo, ragion per cui ha dei dubbi sul suo interesse. Maria De Filippi gli ha chiesto di andare via, dato che nessuna delle dame vuole farlo restare. Anche ad Armando Incarnato potrebbe toccare la stessa sorte a causa di una segnalazione di Gianni Sperti. ‘Ti senti con altre Donne, ho le prove’ Armando è stato costretto ad abbandonare il programma perché si sentirebbe con delle Donne a insaputa della redazione. Il regolamento ... Leggi la notizia su kontrokultura

