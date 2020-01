Juventus, il difensore del PSG si offre ai bianconeri: la risposta di Paratici (Di sabato 4 gennaio 2020) Juventus – Novità clamorosa. Uno dei difensori del PSG, Layvin Kurzawa vorrebbe lasciare Parigi e il Psg già in questo mercato di gennaio. Il sogno del terzino sarebbe quello di giocare in Serie A. Ed è per questo che il classe ’92, che potrebbe finire nel mirino dell’Inter, si sarebbe offerto, ancora una volta, alla Juventus. La proposta sarebbe arrivata ai bianconeri attraverso alcuni intermediari e operatori di calciomercato. La società piemontese sarebbe stata però abbastanza chiara. Juventus, Kurzawa si offre ai bianconeri La Juventus al momento si riterrebbe coperta, con Alex Sandro, che è ritenuto una garanzia, e De Sciglio, che è considerato un’alternativa all’altezza. E attenzione anche a Luca Pellegrini, che dovrebbe tornare per la prossima stagione.Insomma, l’ipotesi Kurzawa difficilmente si trasformerà in un qualcosa di concreto e reale. Leggi anche: Pogba Juventus, ... Leggi la notizia su juvedipendenza

