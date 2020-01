Investe e uccide il cognato, prima una lite in un campo rom per un motivo banale (Di sabato 4 gennaio 2020) Non era stato invitato a una festa. Se l’è presa. È scoppiata una rissa, con tanto di coltello e facce sfregiate. E, alla fine, è stato ucciso. Questa l’estrema sintesi di un fatto di cronaca accaduto ieri sera, venerdì 3 gennaio, a Brescia, in via Orzinuovi. La vittima è Omar Ghirardini, 35 anni, padre di sei figli. L’accusato di averlo investito e ucciso è Renat Hadzovic, 28 anni, suo cognato, fermato stamattina, intorno alle cinque, che dovrà rispondere di omicidio volontario. La rissa iniziale è scoppiata all’interno di un campo nomadi: Ghirardini, come accennato poco su, aveva dato avvio alla lite perché non era stato invitato a una festa e avrebbe sfregiato con un coltello i tre cognati, fratelli della moglie. Dopodiché la vendetta: il 35enne si è allontanato ed è stato seguito in strada da uno dei feriti che lo ha travolto con l’auto – una BMW ... Leggi la notizia su cronacasocial

