Irene Fornaciari a Vieni da me: ‘Ho sofferto di attacchi di panico, ti sembra di morire’ (Di venerdì 3 gennaio 2020) Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, fa una confessione finora inedita a Vieni da me. Ospite della puntata in onda giovedì 2 gennaio su Rai 1 la cantante confessa a Caterina Balivo il reale significato di Grande Mistero, la canzone con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2012. Il brano è infatti legato alle difficoltà causate dagli attacchi di panico. La confessione di Irene Fornaciari ”Non l’ho mai detto prima perché non volevo che questo mio problema venisse ‘usato’, o che si pensasse che io usassi questo problema per apparire” spiega Irene Fornaciari nel salotto della Balivo. ”È un brano che ha scritto per me Davide Van De Sfroos dopo che mi confidai con lui dicendogli come questi attacchi mi limitassero la vita. Sono veramente ‘bastardi’, e chi ne soffre lo sa”. La Fornaciari ha poi tentato di spiegare la natura degli ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

