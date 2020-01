Diana Del Bufalo: “Io e Cristiano Caccamo? Ecco la verità sul nostro rapporto” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Diana Del Bufalo: “Io e Cristiano Caccamo? Ecco la verità sul nostro rapporto” Sono passati pochi giorni da quando Diana Del Bufalo ha annunciato la fine della sua relazione con Paolo Ruffini, che durava ormai da diversi anni. L’attrice e conduttrice ha ringraziato i fan per le parole di conforto che hanno speso nei suoi confronti, in un momento in cui lei non ha avuto paura di mostrare la sua fragilità. Ma ora i seguaci di Del Bufalo si stanno chiedendo se ci sia qualcosa in più di un’amicizia tra lei e Cristiano Caccamo, collega che recita con lei nella serie tv Che Dio ci aiuti. I due infatti compaiono spesso insieme nelle Stories dei rispettivi profili Instagram, e sembra che tra loro ci sia una bella sintonia: è bastato questo per scatenare la curiosità dei fan. L’attrice ha deciso però di chiarire la situazione una volta per tutte, sgomberando ogni ... Leggi la notizia su tpi

scaligerabasket : Parla il coach. Domenica si va a Ravenna, contro la capolista. Coach Diana ci parla dei nostri avversari, della par… - scastaldi9 : RT @bmarczewska: @dianadep1 @Amyperuana @marmelyr @1Atsuhimerose2 @neblaruz @agustin_gut @CristianeGLima @angelicadisogno @ampomata @LuciaT… - bmarczewska : @dianadep1 @Amyperuana @marmelyr @1Atsuhimerose2 @neblaruz @agustin_gut @CristianeGLima @angelicadisogno @ampomata… -