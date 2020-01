All Together Now: ecco chi ha vinto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si è appena conclusa la seconda edizione di All Together Now, programma di successo condotto da Michelle Hunzinker e J-Ax. La trasmissione, andata in onda su Canale Cinque nel corso di queste ultime settimane, ha visto come superfinalisti assoluti Enrico Bernardo e Sonia Mosca. I due, decisamente non alle prime armi nel mondo dello spettacolo, hanno stregato i giudici e il pubblico, arrivando all’ultima manche per contendersi il premio finale. La sfida con l’avversario Enrico Bernardo, 46 anni, originario di Nola, in provincia di Napoli e vocal coach nella vita, è stata vinta dalla ragazza con un punteggio pari a 96 contro i 71 punti dello sfidante. Anche Enrico non è di certo un volto nuovo nel mondo della tv; l’uomo ha partecipato, infatti, alla quarta edizione di The Voice Of Italy. La splendia vincitrice, dopo il lieto verdetto, ha incantato il ... Leggi la notizia su trendit

