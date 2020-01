All Together now, è successo subito dopo la vittoria di Sonia Mosca (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un successo di pubblico e di numeri, la seconda edizione di All Together now. A vincere alla fine è stata Sonia Mosca. vittoria schiacciante con 96 voti contro 71 che lasciano ben intuire l’umore del pubblico da casa e non davanti a un grande Enrico Bernardo, anche lui meritevolissimo di vittoria e questa sera interprete strepitoso in due esibizioni: quella sulle note di Alleluia e l’altra sulle note di Perdere l’amore assieme a Vittorio Grigolo, la cui vita non sarà più la stessa dopo oggi. A niente comunque è servita la bravura di Enrico – si fa per dire, chiaramente -: il muro è stato stregato da Sonia che l’ha staccato di oltre venti punti. “Hai fatto bene ad affrontarli questi mostri – le ha detto Michelle Hunziker a fine serata –… le paure… perché hai spaccato tutto!”. “A quel punto – queste le parole di Sonia che ha ricordato il momento in cui ha preso 100 ed è volata in finale – ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

jaxofficial : “All Together Now è la dimostrazione che la musica è amore e passione.” #AllTogetherNow - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 2 gennaio 2020. Mary Poppins 16.2% (3,5 mln), la finale di All Together Now 16.4% (2,8 mln). I… - SMSNEWSOFFICIAL : Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di “All Together Now” -