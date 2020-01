Tuttosport: Milik rinnova se De Laurentiis rinuncia alla causa per i diritti d’immagine (Di giovedì 2 gennaio 2020) Grandi novità per quanto riguarda il tema rinnovi in casa Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, si sarebbe trovato un accordo per il rinnovo di Milik. L’attaccante polacco avrebbe accettato la clausola rescissoria di q00 milioni per l’estero richiesta dal presidente De Laurentiis e sarebbe pronto a firmare per altri 5 anni in azzurro, il tutto però a patto che il patron rinunci formalmente alla causa per i diritti d’immagine minacciata dopo l’ammutinamento del 5 novembre “Bartolomiej Bolek, agente del centrocampista, è ormai ad un passo dalla firma per il rinnovo dell’accordo (5 anni a tre milioni annui compresi i bonus) con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma ad un patto: che il presidente De Laurentiis rinunci formalmente a proporre (oggi come in futuro) una causa civile per danno di immagine nei ... Leggi la notizia su ilnapolista

