Scomparso Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono passate 24 ore da quando non si hanno più tracce di Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la donna che è scomparsa dallo scorso 21 ottobre da Stanghella. Gli inquirenti ipotizzano che la donna sia stata assassinata proprio dal marito. Mohamed ieri mattina è uscito con la sua bicicletta ma non ha fatto più ritorno, l’uomo è indagato a piede libero per omicidio e occultamento del cadavere di sua moglie e fino ad oggi non era stata ritenuta necessaria la misura cautelare. A lanciare l’allarme è stata la suocera, Malika, che era arrivata in Italia dal Marocco per occuparsi della vicenda giudiziaria di sua figlia Samira e per stare insieme alla sua nipotina. Mohamed sarebbe uscito di casa intorno alle 7, proprio come aveva fatto sua moglie la mattina del 21 ottobre, e poi è Scomparso nel nulla portando con sé i documenti ed una cartellina da cui non si separava ... Leggi la notizia su bigodino

