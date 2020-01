Il 2 gennaio 1979 si tenne il processo a Sid Vicious per l’omicidio della fidanzata Nancy Spungen (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il processo a Sid Vicious del 2 gennaio 1979 non ebbe mai un epilogo, dal momento in cui l'imputato morì prima di conoscere la sentenza. La storia di John Simon Ritchie, del resto, è anche la storia della sua breve ma intensissima vita trascorsa a sfidare la morte. Bassista dei Sex Pistols di Johnny Rotten - o meglio, di Malcolm McLaren - subentrato all'uscente Glen Matlock, Sid Vicious è l'icona di tutto il movimento punk per eccellenza, complice il suo aspetto (i capelli esplosi e il lucchetto al collo) ma anche la sua vita votata all'eccesso, divenuta una pericolosa spirale discendente nel 1977 quando durante un concerto degli Heartbreakers conobbe Nancy Spungen, nota eroinomane statunitense che a Londra si era recata come groupie. La loro storia è la versione acida di un'altra storia da starcrossed lovers ben nota alla cultura britannica e mondiale: Sid e Nancy, infatti, ... Leggi la notizia su optimaitalia

