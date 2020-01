Ibrahimovic ha firmato contratto con Milan, ha scelto la maglia numero 21 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha firmato il contratto che lo lega al Milan per i prossimi sei mesi con una opzione di rinnovo legata agli obiettivi personali. Dopo le visite mediche, l'attaccante ha firmato a Casa Milan. Dopo la firma del contratto a Casa Milan, Ibrahimovic si sposta a Milanello dove sta per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra e l'allenatore Stefano Pioli. Tutte le tappe della prima giornata Milanese di Ibrahimovic sono scandite da cori, entusiasmo e manifestazione d'affetto dei tifosi rossoneri. In circa 300 hanno seguito l'arrivo dello svedese nella sede del club.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2020/01/202001021640 Ibrahimovic-a-Milano-contento-di-essere-qui-questa-e-casa-mia 20200102 video 15145691.mp4"Mi ricordo quando sono arrivato qui tanti anni fa, nello stesso posto, l'importante è essere qui, sono contento". Così Zlatan Ibrahimovic, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

PietroMazzara : Zlatan #Ibrahimovic ha appena firmato il contratto che lo legherà al #Milan fino al termine della stagione con opzi… - Sport_Mediaset : +++ #Milan: #Ibrahimovic ha firmato: scelta la maglia 21 +++ - Rossonero__1899 : RT @Sport_Mediaset: +++ #Milan: #Ibrahimovic ha firmato: scelta la maglia 21 +++ -