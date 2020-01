Gaia e Camilla, Pietro Genovese dal gip. Il legale: «È sconvolto, non è un killer» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il ragazzo accusato di omicidio stradale per aver travolto le due sedicenni dal giudice per le indagini preliminari Bernadette Nicotra che il 26 dicembre scorso ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari Leggi la notizia su corriere

HuffPostItalia : 'Anch'io passavo col rosso e correvo in moto senza casco. Basta ipocrisie su Gaia e Camilla' - repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili - Agenzia_Ansa : Si distrae per guardare fiori per Gaia e Camilla, tampona auto della polizia a Corso Francia a #Roma #ANSA -