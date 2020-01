BoB, Best Of Barone: Finaz e Giuseppe Scarpato jammano per Jimi Hendrix dal salotto di Red Ronnie (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nell'ultima clip del 2019 del BoB, Best Of Barone è andato in scena il rock. Finaz e Giuseppe Scarpato amano la musica e amano suonarla, ma soprattutto amano divertirsi e trasmettere al pubblico il loro diletto. Lo hanno fatto anche nella puntata del Barone Rosso del 16 dicembre, lo show esclusivo di Red Ronnie con Optimagazine come media partner. Finaz è stato il fondatore e chitarrista della Bandabardò mentre Giuseppe Scarpato è il chitarrista storico della band di Edoardo Bennato. Entrambi, oggi, portano avanti un tributo a Jimi Hendrix. Il primo, racconta, ha iniziato a suonare da quando ascoltò i Beatles per la prima volta, mentre il secondo deve tutto a una passione per la musica condivisa in famiglia. Entrambi, poi, hanno scoperto Jimi Hendrix fino a veder confluire le loro strade. Negli anni hanno affiancato i tour di Dolcenera, Alex Britti, Ricky Portera e hanno ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : BoB, Best Of Barone: @FinazGuitar e @Giu_Scarpato jammano per @JimiHendrix dal salotto di @RedRonnie… - facciacalcio : George Best e Bob Wilson durante una sfida tra Manchester United e Arsenal - PixieLz : RT @RedRonnie: BoB, Best Of Barone: il cantautore Andy White presenta il nuovo disco da Red Ronnie -