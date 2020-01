Un morto e 204 feriti, di cui molti bambini: il bilancio dei botti di Capodanno 2020 è impressionante, ma non meno dell’idiozia umana (Di mercoledì 1 gennaio 2020) E’ di un morto e 204 feriti il bilancio degli incidenti provocati dai prodotti pirotecnici nella notte di Capodanno. Lo rende noto il Viminale. Ad Ascoli Piceno un uomo di 27 anni è deceduto a seguito di una caduta in un dirupo nel tentativo di spegnere un principio di incendio nella sterpaglia sottostante provocata dall’accensione di alcuni artifici pirotecnici. Il numero totale dei feriti evidenzia un lieve decremento rispetto al precedente anno. A fronte dei 216 feriti per il 2019 si è registrato un numero di 204 feriti di cui 38 ricoverati. I dati, in relazione alla gravità delle lesioni riportate, fanno registrare una lieve diminuzione sia nel numero di feriti con prognosi inferiore o uguale a 40 giorni, sia in quello dei feriti gravi (con prognosi superiore ai 40 giorni): – con riferimento ai feriti lievi, prognosi inferiore o uguale ai 40 giorni, il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Ljuba2000 : 1 morto e 204 feriti da petardi... A voi i commenti: - LimonateTwitta : Si inizia sempre bene in Italia. Chissà nel resto del mondo... Feriti capodanno 2020, un morto ad Ascoli e 204 feri… - DM17367758 : RT @zazoomblog: Botti di Capodanno: un morto e 204 feriti in tutta Italia. È la prima vittima dal 2014 - #Botti #Capodanno: #morto #feriti… -