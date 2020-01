Papa Francesco: «Donne, mediatrici di pace» (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Wim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoWim Wenders racconta Papa FrancescoLa solenne messa di apertura del 2020 celebrata in Vaticano da Papa Francesco è interamente dedicata alle Donne, al loro ruolo nelle società e alla pace, realtà che per il Pontefice sono unite da un legame scritto nel tempo. «Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità» ha ricordato Bergoglio. «Le Donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna». Bergoglio sottolinea come troppo ... Leggi la notizia su vanityfair

Corriere : Papa Francesco strattonato da una fedele si infuria e la schiaffeggia per liberarsi: i... - HuffPostItalia : Il primo messaggio del 2020 di Papa Francesco: 'Ripartire dalla donna' - vaticannews_it : #31dicembre Per #PapaFrancesco l’anno che sta per chiudersi ha avuto come sempre ritmi altissimi, con momenti che r… -