Pablo Escobar: il fratello lancia un nuovo smartphone e fa causa alla Apple (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Pablo Escobar: il fratello lancia un nuovo modello di smartphone e fa causa alla Apple Il fratello di Pablo Escobar lancia un prodotto piuttosto inaspettato: uno smartphone pieghevole dorato. Roberto afferma che il device, immesso sul mercato a 349 sterline – simile a Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X – è indistruttibile. La campagna delll’Escobar Fold 1 presenta la foto segnaletica del boss del narcotraffico colombiano come sfondo predefinito. E una pubblicità sempre del telefono mostra modelle vestite in abiti succinti. In un’intervista a Digital Trends, il fratello di Pablo Escobar ha illustrato le caratteristiche del dispositivo, sottolineandone soprattutto la straordinaria resistenza. Non può rompersi – ha spiegato – perché non ha dovuto realizzare uno schermo di vetro, al contrario della Samsung. Lo hanno infatti ottenuto mediante un tipo speciale di plastica, ... Leggi la notizia su kontrokultura

