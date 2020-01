Capodanno, l’incendio che dopo Mezzanotte ha divorato lo zoo di Krefeld: morti scimpanzé, oranghi, gorilla, volpi e uccelli [FOTO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L’incendio che nella notte di Capodanno ha colpito lo zoo di Krefeld, nella Germania occidentale vicino al confine con l’Olanda, ha ucciso un gran numero di animali nelle prime ore del nuovo anno. Lo hanno reso no le autorità, che non hanno commentato i resoconti dei media locali secondo cui l’incendio sarebbe stato innescato dai fuochi d’artificio. pompieri sono stati chiamati 38 minuti dopo la Mezzanotte e sono arrivati immediatamente sul posto, ma ormai la Casa delle scimmie era stata divorata dalle fiamme. Lo zoo di Krefeld ha reso noto che l’intera casa delle scimmie è stata incendiata e che tutti gli animali all’interno sono morti. “E’ una tragedia inconcepibile“- si legge sulla pagina Facebook dello zoo di Krefeld – “i nostri peggiori timori si sono realizzati, non vi sono animali sopravvissuti nella Casa ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

