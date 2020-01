Capodanno 2020 Napoli: spara botti, amputata la mano. Ricoverati ragazzini in coma etilico (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La voglia di eccedere e strafare ha portato molte persone in ospedale nella notte di Capodanno 2020. Al Cardarelli amputata la mano destra ad un uomo: se l'è distrutta sparando un botto illegale. Un altro uomo ha perso dure dita della mano per lo stesso motivo. Finora 17 i casi di abuso di alcol, la gran parte riguardanti minorenni, due dei quali al limite del coma etilico. Leggi la notizia su napoli.fanpage

