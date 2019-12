Come sarà il 2020? Ora si può chiedere anche ai robot (Di martedì 31 dicembre 2019) Le previsioni del settimanale “The Economist” per l’anno che verrà sono da molto tempo un must. La novità è che nella schiera di esperti consultati dal giornale britannico per le anticipazioni sul 2020 c’è una new entry che non passa inosservata. Si chiama GPT-2, è una macchina di intelligenza artificiale creata dal laboratorio di ricerca californiano OpenAI, ed è stata addestrata con 40 gigabyte di testi raccolti su Internet.Una specie di Oracolo di Delfi in formato Big data che il settimanale ha intervistato sulle novità che ci attendono. E se è abbastanza scontato che per GPT-2 la tecnologia più rivoluzionaria del futuro sarà proprio l’intelligenza artificiale, destinata “a sostituire gli uomini nella finanza e nella medicina”, apprezzabile è che il robot si sia ... Leggi la notizia su huffingtonpost

davidefaraone : Donna, colta, impegnata. È il mix che i sovranisti odiano. In queste ore @rulajebreal è oggetto di insulti sessisti… - redazioneiene : Superati i 10.000 euro per aiutare Giuseppe con le cure! E' stato sfregiato con l'acido dalla sua ex, e in tantissi… - alessiadaniele8 : @IlMagoDiOzzac Se la canzone sarà una bomba come questa o Andrà tutto bene, possiamo ben sperare. -