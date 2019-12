L’IFAB: “Basta fuorigioco al millimetro, la Var va usata solo per errori evidenti” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il fuorigioco di polpaccio, la proiezione ortogonale dell’avanbraccio sull’ombra del piede, il millimetro in tre dimensioni: la Var non va usata così, basta. Lo dice l’IFAB, ovvero l’organismo internazionale che crea le leggi che governano il calcio giocato. Lukas Brud, il segretario generale dell’International Football Association Board, dice che il Var, l’arbitro dietro i monitor, non dovrebbe essere troppo… “forense”. Proprio così: forense. Ovvero non dovrebbe andare a spaccare il capello in quattro, e attenersi alla regola dell’errore “chiaro ed evidente”: ribaltare una decisione clamorosamente sbagliata. “Se passi parecchi minuti a cercare di capire se è fuorigioco o meno, vuol dire che non si tratta di un errore chiaro e ovvio, e quindi la prima decisione, quella dell’arbitro, dovrebbe essere ... Leggi la notizia su ilnapolista

