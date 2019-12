Giù la maschera: i Google Pixel 4a si mostrano in foto e video (Di lunedì 30 dicembre 2019) C'è tanto da dire sul Google Pixel 4a, che si mostra fieramente nei render fornito dal portale '91mobiles.com'. Il device dovrebbe adottare uno schermo con diagonale compresa tra i 5.7 ed i 5.8 pollici, forellato a sinistra e con un posteriore che non si distacca troppo dai modelli a noi già conosciuti. Non manca il tasto arancione sul lato (attraverso cui sarà possibile spegnere ed accendere il dispositivo all'occorrenza), la porta USB-C ed il jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera principale è singola (nonostante non sarebbe mancato lo spazio per ospitare almeno un secondo sensore), da 12.2MP con flash LED integrato ed una cover posteriore realizzata in policarbonato (un po' come già successo a bordo dei Pixel 3a). Le dimensioni generali dovrebbero ammontare a 144,2 di altezza, 69,5 di larghezza e 8,2 mm di spessore. Non escludiamo che i Google Pixel 4a possano configurarsi ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Giù la maschera: i #GooglePixel4a si mostrano in foto e video - Proflettere : @VauroSenesi Non è tipo di fare niente per niente... Giù la maschera di buonista!?? Vauro comincia a disegnare i granchi che prendi! ?? - Amelia03706928 : @gianpiero501 Eh già... Hanno buttato giù la maschera semplicemente buffoni ?? -