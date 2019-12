Kulusevski allo scoperto | «Futuro? Deciderò solamente a fine stagione»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dejan, obiettivo di mercato di molte squadre, ha parlato dia SVT Sprot. Le sue parole Dejanha parlato die dellache sta facendo con il Parma ai microfoni di SVT SPort. Le sue parole. PARMA – «Miglior giocatore di dicembre? Molti fattori hanno portato a questo riconoscimento, mi sono ambientato perfettamente nella nuova squadra, l’allenatore e i compagni credono in me. L’anno scorso mi sono allenamento molto con l’Atalanta, ora sono in una squadra in cui ho l’opportunità di giocare. Sono molto contento».– «Quando pensi al, dimentichi il presente. Penso a migliorare, non so cosa accadrà in. Mi concentro su come migliorare e alladellaprenderò una decisione». IBRAHIMOVIC – «Sarà incredibilmente divertente il suo arrivo, solleverà l’intero ...

Antonio89704611 : @TommasoArmando Ovviamente si...ma sinceramente se mi portano Vidal, cosa vuoi chiedere a Suning? Se poi arriva pur… - Dalla_SerieA : Kulusevski allo specchio: contro l'Atalanta sfiderà se stesso - - ParmaLiveTweet : Kulusevski allo specchio: contro l'Atalanta sfiderà se stesso: Dejan Kulusevski, come è noto a chiunque segua le vi… -