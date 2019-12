Jason scompare a Milano. La polizia: “È autistico e non parla italiano” (Di sabato 28 dicembre 2019) La polizia Locale di Milano lancia un appello per rintracciare Jason, un ragazzo greco di 22 anni che si è perso in piazza Duomo verso le ore 18 di questa sera, venerdì 27 dicembre. Il ragazzo non parla italiano. Il ragazzo di cui si sono perse le tracce in piazza Duomo ed è affetto da autismo. Il giovane ragazzo scomparso nella giornata di venerdì 27 dicembre da Milano è alto 1,87 e ha gli occhi blu. Nell’appello lanciato dalla polizia locale ci sono anche le indicazioni dell’abbigliamento indossato dal ventiduenne. Al momento della scomparsa dal capoluogo lombardo, Jason indossava una giacca nera, un cappello di lana grigio e i pantaloni neri di una tuta sportiva. Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare la polizia Locale al numero 02.77272799.



