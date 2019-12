Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Si Sono Lasciati! Spunta una Nuova Fiamma!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La storia d’amore trasembra essere giunta al capolinea. I due si erano conosciuti a Ballando con le stelle e per il bel argentino, la ballerina aveva lasciato lo storico fidanzato Stefano Oradei. Tuttavia la storia trae laè già naufragata ed addirittura perunafiamma.silasciati. La tormentata storia d’amore tra i due era nata all’interno del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle quando l’ex calciatore era in coppia con la bella ballerina. All’epoca lastava insieme a Stefano Oradei da dieci anni e la loro separazione ha fatto molto rumore soprattutto quando il ballerino fu paparazzato in preda ad un attacco di gelosia nei confronti di. La stessa Milly Carlucci pretese le scuse in diretta di Oradei ma una volta finita la ...

