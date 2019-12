D' Amato muove per tornare in sella Confindustria | ecco chi sta con Illy

Leggi la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non c’è solo quella punta d’orgoglio imprenditoriale, tutto partenopeo, nei confronti di chi una vera azienda non ce l’ha. Ma anche la volontà di voler riportare laai vecchi fasti del passato, un’associazione riconducibile immediatamente ai grandi nomi dell’imprenditoria italiana e il riprendere a contare all’interno Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Confindustria, D'Amato muove per tornare in sella. Ecco chi sta con Illy - atomuan : @rosanna66886427 @sbrando72 @mexican_journal @pacoderenzis Beh perché se non l’hai amato sei in schiacciante minora… -