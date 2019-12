TgLa7 : #PietroGenovese , il 20enne che sabato scorso ha investito e ucciso le due giovani sedicennni Gaia e Camilla a Cors… - TelevideoRai101 : A Roma i funerali di Camilla e Gaia - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gaia e Camilla, i funerali a Roma delle due amiche investite -

Gremita la chiesa del Preziosissimo Sangue a, per idi, le 16enne investite e uccise da un'auto mentre attraversavano Corso Francia, in un punto vietato e con scarsa visibilità. Per l'ultimo addio alle amiche, con familiari e amici, anche i compagni di liceo. Le esequie sono celebrate dal parroco, nel quartiere dove le giovani abitavano e non lontano dal punto del tragico schianto. Ai domiciliari, indagato di omicidio stradale, il 20enne investitore, risultato positivo a alcol e droga.(Di venerdì 27 dicembre 2019)