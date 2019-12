Santo Stefano | a tavola avanzi per 8 italiani su 10

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Più di ottosi dieci (83%) trovano aglidi cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina. Emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che solo il 15% delle famiglie non avanza niente mentre il 2% dona in beneficenza e nessuno dichiara di buttare glinel bidone. Secondo la Coldiretti ammonta ad almeno mezzo miliardo il valore di cibi e bevande preparati e non consumati sulle tavole deglia Natale. (Lapresse) Redazione 

Pontifex_it : Oggi si celebra la festa di Santo Stefano, primo martire. Questo giovane servitore del Vangelo, pieno di Spirito Sa… - matteosalvinimi : Nel giorno di Santo Stefano Martire, un pensiero e una preghiera per tutti i Cristiani perseguitati nel mondo: in t… - matteosalvinimi : Santo Stefano casalingo con Jeeg robot d'acciaio! -