Diritti tv e calcio | dietro il grande business i tifosi che diventano clienti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Legacommissariata, un’asta deitelevisivi della Serie A che cambierà gli equilibri della pay tv e il progetto, sotto la cenere, di realizzare un canale tematico di proprietà dell’associazione dei club. Non c’è che dire: il mondo deitv delè nel pieno di un caos senza precedenti. Eppure si tratta di unche avrebbe bisogno di certezze perché una partita diè ormai sostanzialmente un bene di mercato. Una commodity, per dirla in gergo tecnico, cioè un prodotto da vendere grazie alla sua forza attrattiva verso un gran numero di persone. Con tutti gli annessi e connessi del caso approfonditi e analizzati nel libro Iaudiovisivi nello sport, la normativa e il mercato in Italia e in Europa di Alessandro di Majo, appena pubblicato dall’editore Giapichelli. Duecentotrentatré pagine in cui si parte dalla forma e ...

