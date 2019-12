Ultime Notizie Roma del 24-12-2019 ore 14 | 10

(Di martedì 24 dicembre 2019)dailynews radiogiornale una Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione nella cronaca un ventottenne di origine marocchina tentato di rapire una bimba di 2 anni che si trovava sul passeggino spinto dal nonno 76enne accaduto a Bellusco in provincia di Monza l’anziano è stato aggredito l’uomo è stato bloccato dai passanti fino all’arrivo dei militari proseguono le indagini sulla morte delle due sedicenni Camillagnoli Gaia con Freeman investita ed uccisa aanalisi sul sangue del conducente il ventenne Pietro genovese hanno rilevato un tasso alcolemico triplo al consentito stupefacenti si aggrava così la sua posizione è indagato per omicidio stradale l’autopsia sul corpo delle due giovanissime esclude l’ipotesi di investimenti successivi oggi legalila restituzione delle salme per fare i funerali alle due sedicenni maltempo ...

