Suv elettriche - LExtreme E si vedrà sulle reti Mediaset

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Continuano a delinearsi i contorni della futura serie di off-roadExtreme E, che si sfideranno in angoli del pianeta estremi e a rischio ambientale. Dopo aver annunciato la collaborazione con la Continental per la fornitura dei pneumatici alle potenti Suv a batterie, è ora la volta dellaccordo di durata triennale conper la diffusione delle immagini delle gare. Leprescelte sono Italia 1 e il canale 20, che già coprono nel nostro Paese le gare di Formula E. Oltre alle dirette delle competizioni, la programmazione prevederà la messa in onda di magazine dedicati alle prove e agli ambienti naturali che li ospitano, con lo scopo di evidenziare le difficoltà di ecosistemi in pericolo.si va ad aggiungere alla lista di importanti broadcaster coinvolti nella serie che comprende, tra gli altri, Fox Sports e Fox Sports Asia.Agli angoli del mondo. Le sfide della ...

