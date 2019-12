Fine vita | la pm chiede l’assoluzione per Cappato | «Tutelare la fragilità umana»

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) «Il fatto non sussiste» secondo la pm Tiziana Siciliano nell’udienza in Corte d’Assiste a Milano in corso oggi al processo per Marco, accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo, a morire in Svizzera nel febbraio 2017. Con la sentenza della Corte costituzione dello scorso settembre, «al principio di sacralità della– ha detto il procuratore aggiunto Siciliano – sostituisce la tutela della». La pm ha quindi spiegato che nel caso di dj Fabo ricorrono tutti e quattro i requisiti indicati dalla Consulta che ha tracciato la via sulla non punibilità dell’aiuto al suicidio, reato di cui risponde Marco. Per questo, ha aggiunto: «Il fatto non sussiste»,ndoper l’esponente radicale. L’udienza è stata sospesa per alcuni minuti, quando in aula è arrivata la ...

