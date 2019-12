CDS – Chiaro errore in Sassuolo-Napoli

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Solita partita per Chiffi. Magari parte anche con il piede giusto, magari dà l’imarbitropressione di tenerla in pugno, poi si perde in un bicchier d’acqua”. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport parlando della direzione arbitrale di. Grave l’piuttosto grave che ha negato un rigore al. “Grosse responsabilità le ha anche Valeri al VAR, come si può considerare non un “” quell’abbraccio di Locatelli su Hysaj è un mistero. Il giocatore neroverde mette entrambe le braccia attorno all’avversario che sta cercando di saltare, ostacolandolo. Hysaj non riesce a saltare, ci stava il rigore e Valeri aveva l’obbligo di chiamare il collega all’OFR”, aggiunge il giornale. Giusto invece annullare il goal a Callejom, chiaramente in fuorigioco. Nonostante tutto, ilè riuscito a tornare alla vittoria dopo ...

