Adara Molinero ritratta | “Pentita del bacio a Gianmarco Onestini | preoccupata per mio

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La relazione trapotrebbe non sbocciare mai. Lo lasciano intendere le dichiarazioni che la modella spagnola ha rilasciato a Lecturas nella sua prima intervista dopo il “Gran Hermano Vip”. Concorrente dell’edizione iberica del “Gf Vip”,si dichiara pentita di avere baciatonella Casa. Sa di avere fatto del male all’ex compagno Hugo Sierra e, di riflesso, al loro bambino: Ho parlato molto poco al telefono con Hugo e gli ho chiesto come stava. Mi ha detto che stava molto molto molto male e io gli ho detto: “Credo che sia meglio parlare di persona“. E lo faremo domani. Chiedo scusa per il dolore che gli ho arrecato. L’ho rispettato e ho cercato di evitare che accadesse quello che è accaduto, ma non sono riuscita a fare più di così. La verità è che ho sofferto molto dal momento in cui sono andata nel confessionale a dire che ...

