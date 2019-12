Torino | Mazzarri | «Gara stregata | sarà un amaro Natale» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Walteranalizza la sconfitta casalinga contro la Spal: ecco le parole del tecnico delal termine dellaWalterrecita il mea culpa per la sconfitta contro la Spal. Ecco le parole del tecnico dela margine dell’ultima uscita dei granata nel 2019.– «Eravamo messi bene, volevo vincere per forza anche in dieci. Probabilmente è stato un errore, con l’ultimo cambio ho voluto rischiare e provare a vincere comunque. I ragazzi hanno dato tutto, è un momento così. Mi dispiace: è stata unaun. Si è concesso qualcosa di troppo nel primo tempo. Abbiamo avuto presupposti per chiuderla, abbiamo concesso 2-3 ripartenze ed abbiamo rischiato. E abbiamo preso gol con Ansaldi fermo per l’infortunio…». Leggi su Calcionews24.com

