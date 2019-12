“SpeakMe” | la nuova social App di dating basata sui messaggi vocali

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) Unaapp per ilonline dedicata a chi cerca nuove relazioni, l’anima gemella o amici. Si chiama SpeakMe, è disponibile per i sistemi operativi iOs e Android e, a differenza di altre piattaforme simili, si fonda sulla voce. Lanciata sul mercato italiano, laapp ha l’obiettivo – attraverso l’omonima startup, creata appositamente per il suo sviluppo – di rivolgersi nel tempo all’Europa e al mondo intero tramite server dedicati in ogni singolo paese. Gli utenti, dopo aver dimostrato di essere maggiorenni, possono cercare i propri interlocutori con un breveo vocale registrato. Il potenziale partner ha, per la prima volta al mondo, l’opportunità di collegare volto e voce del possibile contatto. Impostando dati personali minimi, ogni iscritto può registrare due, ognuno di massimo venti secondi, e relativi ai temi “Chi sono”, “I miei hobby”. ...

