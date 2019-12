Preghiera interreligiosa e festa di Natale con i senzatetto

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019)è senz’ombra di dubbio uno dei periodi più attesi dell’anno. Nel corso delle festività, infatti, ci si sofferma a pensare agli affetti più importanti, come parenti e amici. Allo stesso tempo è importante pensare sempre a coloro che sono meno fortunati e per questo a Milano si terrà unarivolta ai clochard della città. Ildei clochard a Milano Martedì 24 dicembre a mezzogiorno, davanti al Memoriale della Shoah, avrà luogo una benedizione per cattolici, musulmani, ebrei, ortodossi, buddisti ed evangelici. Il 6 gennaio, invece, si terrà un pranzo per 200 persone al Principe di Savoia. Si tratterà di unadirivolta aidella Stazione Centrale di Milano, ma anche un momento di fratellanza senza fare alcun tipo di distinzione tra le religioni. Il 24 dicembre, a mezzogiorno, i City Angels di Milano, hanno organizzato ...

