Manovra | governo mette la fiducia alla Camera Opposizioni in rivolta

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ilpone la questione disulladi bilancio, cioè sul maxi emendamento al testo già approvato in Senato e ora all'esame della. Le decisione, comunicata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, ha suscitato le critiche delleche parlano diblindata e di taglio spropositato dei tempi del dibattito, denunciando la violazione dei regolamenti di Montecitorio. Gualtieri: 'Aumenti benzina? Disattiveremo clausole di salvaguardia' Il titolare del Mef rassicura Il presidente dellaRoberto Fico si è difeso dalle accuse: "Anche io non sono contento dei tempi, non potrei esserlo da presidente dellae nemmeno da deputato. Ho usato tutti gli strumenti possibili, non possiamo andare oltre perché c'è il rischio dell'esercizio provvisorio e la necessità di ...

LegaSalvini : La manovra del governo giallorosso mette in ginocchio l'emilia - romagna con la plastic tax e la sugar tax Emanuel… - Montecitorio : Il Ministro @FedericoDinca - @RapportiParlam ha posto a nome del Governo la questione di fiducia sull'approvazione… - msgelmini : #Manovra Grazie a Conte, Renzi, Di Maio e compagni quest’anno sotto l’albero troveremo più tasse su plastica, bibit… -