Salvini volta pagina reggendo l' urto della nostalgia

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non c’è l’. L’operazione bad company passa liscia. Senza ferite, senza personalismi, senza i dissapori che si consumano ogniqualun partito produce una sradicale. Ed è come se fosse un passaggio metabolizzato da mesi. Ecco, la Lega Nord resterà in vita ma ormai è talmente snellita, talmente dimenticata da, che avrà come unica ragione di vita quella di farsi carico del debito di 49 milioni di euro di rimborsi elettorali giudicati irregolari. D’altro canto, bastava contare i secondi dedicati dal segretario Matteoalla modifica statutaria e comprendere l’andazzo. Dodici, nulla di più. Ventotto anni di storia liquidati così: “Chi vive di passato, è morto”. E va bene che c’è stata l’arringa bossiana, con il linguaggio rude che ci ...

