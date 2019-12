Nesta | “Contento per Inzaghi ma il pari sarebbe stato giusto”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Le parole di Alessandroal termine dell’impegno di campionato che ha visto il Frosinone essere ospite del Benevento. L’allenatore romano ha commentato la prestazione della sua squadra, scesa in campo questa sera al “Ciro Vigorito” per affrontare i giallorossi di Filippo. Questi i temi affrontati in conferenza stampa dal tecnico della compagine ciociara. Gara – Il primo tempo non mi è piaciuto, dovevamo chiudere sui loro terzini e invece non abbiamo trovato i tempi giusti. Abbiamo fatto poco in fase offensiva, dovevamo tenere di più il pallone sopra. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ci siamo mangiati un gol con Paganini e creato un’occasione con Zampano. Ilprobabilmente lo avremmo meritato. Attacco – Ciano ha avuto un problema muscolare, non era a disposizione. Abbiamo provato ...

