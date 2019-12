Bimbo caduto | indagate due maestre e la bidella

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Paola Fucilieri Sono accusate di omicidio colposo e omessa vigilanza. Ma l'elenco potrebbe allungarsi Milano Come ci si aspettava, le accuse sono pesanti: omicidio colposo e omessa vigilanza. E anche se non si esclude che l'elenco degli indagati non termini qui, per il momento le imputazioni colpiscono le tre donne «chiave» di questa brutta vicenda: le due insegnanti che si trovavano nell'aula della prima C - quella di ruolo (42 anni) e la collega 47enne di sostegno - quindi la«storica» della scuola primaria «Giovanni Battista Pirelli», di via Goffredo da Bussero (zona Bicocca, a nord della città), una 58enne non lontana dalla pensione. Per la Procura di Milano sono loro a non aver vigilato su Leonardo «Leo» Acquaviva, ildi 5 anni e mezzo che la mattina del 18 ottobre, poco dopo le 9.30, è precipitato dal secondo piano nella tromba delle scale mentre tornava ...

