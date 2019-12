Le Parole della Settimana con Massimo Gramellini sabato 21 dicembre su Rai 3

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Lesu Rai 3 conLa puntata di21alle 20:20: gli ospiti Puntata numero 100 con il ritorno di Alex Zanardi C’è aria di festa a Le, non solo perchè il Natale è ormai vicino, ma anche perchè21si festeggiano le 100 puntatetrasmissione di Rai 3. E per celebrare l’evento, torna in studio Alex Zanardi protagonista nella prima puntatatrasmissione conil 29 ottobre 2016. Nel corsopuntata il MinistroCultura Dario Franceschini collegato da Roma, racconterà Infinito, in onda su tutti i canali Rai e sulla piattaforma RaiPlay dal 19 al 31, progetto che vede coinvolte 22 grandi vocimusica italiana, ideato dal Mibact e dalla Rai il bicentenario dell’Infinito di Giacomo Leopardi. La dodicesima puntata vedrà tra gli ospiti ...

pisto_gol : Dall’house-organ della Juve ci fanno sapere che, per merito del gol di CR7, l’attenzione del mondo sta tornando sul… - ParoleOstili : “Il principio che più mi ha colpito è “Le parole hanno conseguenze”, perché mi ha fatto venire in mente Max Weber i… - Roberto_Fico : Mi piace riprendere alcune parole dette dal presidente Mattarella questo pomeriggio al @Quirinale: 'Il bene comune… -