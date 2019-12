Un posto al sole 20 dicembre 2019 | Clara subisce le pressioni di Alberto

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nella puntata di Unalin onda venerdì 20su Rai3,è in crisi per via dellechele sta facendo dopo la denuncia: anticipazioni. Unaltorna venerdì 20su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni vedonolontana più che mai dal sentirsi più serena perchè, dopo quanto accaduto,Palladini sta tramando contro di lei. Pressata dae dalle sue manovre strategiche,sprofonda in una crisi di sconforto: cosa farà? Serena e Filippo decidono di affrontare con Silvia e Michele la questione "Otello", ma la soluzione arriverà inaspettata da Raffaele, cosa s'inventerà il portiere? La scelta di Arianna di non partire più per Londra metterà Andrea di fronte a una difficile decisione: partirà lo stesso anche ...

c_appendino : Qualità della vita: secondo il rapporto de Il Sole 24 Ore, Torino sale di 5 posizioni rispetto al 2018 e realizza i… - dellorco85 : Un'altra conferma, avanti così ???? Qualità della vita: secondo il rapporto de Il Sole 24 Ore, #Torino sale di 5 pos… - yunsanlight : @hwasmovincastle Non hai idea del casino che faró dal mio posto, grideremo per 18000 persone da sole -